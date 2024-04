Das Beispiel Zurich bestätigt einmal mehr, welch ruhige Hand bei Aktienanlagen gefragt ist. Nach dem Dividendenabgang im April 2023 dümpelte die Aktie auf unverändertem Kursniveau elf Monate vor sich hin, ehe es ab Mitte Februar innerhalb von 30 Tagen in einer Bewegung um 10 Prozent nach oben ging. Der Durchhaltewille hat sich hier ausbezahlt: Auf Jahresfrist beläuft sich der Gesamtertrag - Kursgewinn plus Dividende - auf 15,7 Prozent, während der Swiss Performance Index (SPI) nur ein Plus von 5,09 Prozent vorweisen kann.