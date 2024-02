Wegfall von Subventionen

Weit davon entfernt, die Spritfresser von der Strasse zu drängen, wachsen die Neuzulassungen von Elektroautos laut BloombergNEF in diesem Jahr so langsam wie zuletzt 2019, und die nachlassende Dynamik verschärft den Wettbewerb. Selbst Tesla spürt die Verlangsamung, die auch zu deutlichen Preisnachlässen geführt hat. Der 20%ige Einbruch der Aktie hat die Marktkapitalisierung des Elektro-Pioniers um rund 150 Milliarden Dollar verringert — mehr als das Doppelte dessen, was VW an der Börse wert ist.