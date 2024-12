Während bei der Partners Group das weitere Dividendenwachstum davon abhängen dürfte, wie erfolgreich die Börsengänge aus dem Private-Equity-Portfolio ausfallen, stehen bei Logitech, Temenos und Swiss Life Verlangsamungen an. Swiss Life dürfte kaum ein ähnliches Wachstum wie in den letzten zehn Jahren aufweisen. Das Dividendenwachstum sollte in der Periode 2023 bis 2026 noch eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 Prozent zeigen. «Das ist aber immer noch sehr gut», hält der Vontobel-Versicherungsanalyst Simon Fössmeier gegenüber cash.ch fest.