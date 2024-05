Die Bank of England (BoE) hielt ungeachtet der nachlassenden Inflation vorerst an ihrer Hochzinspolitik fest, signalisierte aber zugleich eine nahende Zinswende. Das Pfund verlor daraufhin zeitweise bis zu 0,4 Prozent auf 1,24 Dollar. Es baute die Gewinne allerdings bald wieder ab und lag nahe der Null-Marke wie vor der BoE-Sitzung. «Die Frage ist, ob sie schon im nächsten Monat im Einklang mit einem wahrscheinlichen Schritt der EZB erfolgen oder bis August warten», sagte Hussain Mehdi, Stratege bei HSBC Asset Management. «So oder so, die Zinsen in Europa werden sinken, und zwar wahrscheinlich vor der geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed, der die Hände durch die hartnäckigere Inflation in den USA gebunden sind.»