Ausserhalb des Euroraums fiel der Wochenauftakt sogar noch freundlicher aus. Die Leitindizes in Grossbritannien und der Schweiz bewegten sich zuletzt jeweils mit 0,9 Prozent im Plus. Der britische FTSE 100 stand bei 9.730 Punkten und der Schweizer SMI bei 13'022 Zählern. Letzterer wurde damit erstmals seit März wieder etwas deutlicher über der 13'000er-Marke gehandelt - diesen Widerstand hatte er zuletzt bereits getestet.