Der Markt präsentierte sich nach den verbalen Angriffen des US-Präsidenten Donald Trump auf die US-Notenbank verunsichert. «Sollte das Infragestellen der Unabhängigkeit der US-Notenbank in einer Entlassung Powells und anschliessender politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik der grössten Volkswirtschaft der Welt enden, droht zumindest mal der Wall Street grosses Unheil», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. «Nachdem monatelang die Frage gestellt wurde, wann die Rally am Aktienmarkt weitergeht, wird auf dem Parkett nun heiss diskutiert, ob und wann der finale Ausverkauf kommt oder wir uns bereits in einem Bärenmarkt mit immer weiter fallenden Kursen befinden.»