Die Anleger verhielten sich vor den in der kommenden Woche anstehenden Zentralbanksitzungen von EZB und Fed vorsichtig und bevorzugten daher defensive Werte, wie Händler sagten. Derzeit sei aus den Konjunkturzahlen auch keine klare Richtung der Konjunktur zu erkennen. Zudem sehe der Kompromiss zur Beilegung der US-Schuldenkrise Ausgabenkürzungen vor. Dies wiederum nähre eher die Rezessionsbefürchtungen, hiess es am Markt. Auch gebe es Zweifel daran, ob das Fed schon am Ende des Zinszyklus sei. In Europa lassen derweil jüngste Äusserungen der Geldhüter eindeutig weitere Zinserhöhungen erwarten.