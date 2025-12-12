Zu Beginn hätten noch Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank im kommenden Jahr die Kurse gestützt, hiess es in Marktkreisen, da das Fed die Tür für weitere Lockerungen offen gelassen habe. Eine Reihe von Marktteilnehmern glaubt denn auch noch immer an zwei weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr, auch wenn das Fed nur eine signalisiert hatte. Später habe sich der Blick der Investoren dann aber bereits auf die kommende Woche gerichtet, wenn am Dienstag der verspätete US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Am kommenden Donnerstag stehen dann auch noch die Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank (EZB) bevor.