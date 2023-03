Der SLI fiel derweil am Freitag um 1,21 Prozent auf 1674,66 und der breite SPI um 0,84 Prozent auf 13'905,31 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln schlossen 24 im Minus und nur sechs Plus. Dass die Nervosität an den Märkte zuletzt wieder stark gestiegen ist, zeigt sich auch am "Angstbarometer" bzw. Volatilitätsindex VSMI, das allein heute wieder knapp 10 Prozent in die Höhe schoss und diese Woche auch wieder das Niveau vom letzten Oktober erreicht hat.