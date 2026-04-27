Die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Friedensbemühungen hatte am Wochenende einen Dämpfer ​erhalten. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, der Iran könne anrufen, wenn er über ein Ende ​des zweimonatigen Krieges verhandeln wolle. Zudem sagte er eine geplante Reise seiner Gesandten nach Islamabad ab. Der iranische Aussenminister Abbas Aragtschi reiste unterdessen zu Vermittlern in Pakistan und im Oman, ‌bevor er nach Russland flog. «Die diplomatische Pattsituation bedeutet, dass jeden Tag zehn bis 13 Millionen Barrel Öl nicht auf den internationalen Markt gelangen, was die ohnehin schon angespannte Ölversorgungslage weiter verschärft», sagte Analyst Tamas Varga von PVM Oil Associates. «Daher gibt es für die Ölpreise nur eine Richtung.»