Der Tech-Sektor ist einer der Bereiche, die bei Anlegern in den letzten Jahren am meisten für Aufsehen sorgte. Nicht zuletzt wegen der guten Performance der «FAANG»-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), die jüngst wieder ein Comeback an den Börsen erlebt haben. Die US-Technologie-Börse Nasdaq gewann seit Jahresanfang knapp 25 Prozent hinzu.

Das Analysehaus e-fundresearch nahm das zum Anlass, die 41 grössten aktiv gemanagte Technologie-Fonds, die in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen sind, unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis ist zwiespältig: Gut ist, dass die Top-Performer vor allem in puncto Volatilität gegenüber dem Marktdurchschnitt (MSCI World Tech) punkten können. Schlecht ist, dass bloss acht von 41 Fonds die Benchmark überhaupt schlagen können. 33 Fonds performen schlechter.

Bloss 20 Prozent der Fonds schlagen die Benchmark

Zudem: Nur einem Fonds ist es gelungen, die Benchmark zu schlagen und dabei ein niedrigeres Risiko ( das heisst niedrigere Volatilität) als der Marktdurchschnitt einzugehen ("Janus Henderson Glb Tech A USD Acc"). Von den 33 Fonds, die ertragsmässig schlechter abschnitten, konnten immerhin deren 21 die schlechtere Performance durch eine geringere Volatilität rechtfertigen. Dir restlichen 12 Fonds schnitten sowohl beim Ertrag als auch bei der Volatilität schlechter ab.

Das sind die Top-5 Tech-Fonds, die sowohl ertragsmässig den Marktdurschnitt schlagen konnten und gleichzeitig in Sachen Volatilität punkten konnten. Auffällig ist, dass sämtliche Fonds eine äusserst hohe Total-Expense-Ratio (TER) verfügen, also hohe Gebühren aufweisen.

Das sind die Top-5 der Tech-Fonds: