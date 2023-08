Grund für die Verkaufslaune waren Analysten zufolge unter anderem durchwachsene Konzernbilanzen. "Der Anteil der Unternehmen, die beim Gewinn über Plan liegen, ist zwar leicht höher als sonst, das Ausmass der Übertreffungen ist allerdings gut 30 Prozent niedriger", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst vom Broker CMC Markets. "Wenn man also das Haar in der Suppe finden und gegen die Rally an der Wall Street argumentieren will, dann gibt es in der laufenden Berichtssaison durchaus zahlreiche Ansatzpunkte."