KI-Optimismus

Nach den Warnungen zu KI-Sicherheitsrisiken hob die Popularität des KI-Assistenten Meta Muse von Meta die Stimmung und belebte den Technologiesektor. Dem US-Technologieindex Nasdaq bescherte die neu entfachte Euphorie rund um Künstliche Intelligenz am Montag ein frisches Rekordhoch. Am Dienstag gehörten Halbleiteraktien auch in Europa zu den grössten Gewinnern. «Sollte Muse eine breite Akzeptanz finden, könnte dies die Nachfrage ​nach anderen KI-Tools steigern und dem KI-Sektor nach einigen schwierigen Monaten neuen Aufschwung verleihen», kommentierte Kathleen Brooks vom Broker XTB. Beim Dax komme ​die neue KI-Euphorie jedoch nur in Teilen an, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. «Das liegt wieder ​einmal daran, dass die erneut gehypten Tech-Aktien im Dax nur ein geringes Gewicht haben.»