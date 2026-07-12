Auf Wochensicht verbuchten S&P ‌500 und Nasdaq in der abgelaufenen Woche Gewinne, während der Dow leicht nachgab. Schlechter sah es in Europa aus: Der Swiss Market Index verbuchte ein Minus von 1,3 Prozent. Der deutsche Dax ⁠büsste in den letzten fünf Handelstagen insgesamt gar knapp drei Prozent ein, nachdem er zunächst auf ein Rekordhoch von 25'900,10 Punkten geklettert war. Damit steuerte der deutsche Leitindex auf den grössten Wochenverlust seit etwa vier Monaten zu.