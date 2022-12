Wie schätzen Sie die Bewertungen am Aktienmarkt ein? Mehr Chance oder Risiko?

Auch hier sollte situativ vorgegangen werden, denn es gibt enorme Diskrepanzen zwischen Wachstums- und Valuewerten sowie zwischen defensiven und zyklischen Aktien. Value und Growth erfahren starke Rotationen im Zuge steigender oder eben wieder sinkenden Zinsen. Unsere Fonds sind aktuell ungefähr 50 Prozent in GARP, 25 Prozent in Value und 25 Prozent in Growth investiert (Growth at reasonable prices (GARP) ist eine Investmentstrategie, die Elemente aus Growth und Value Investing vereint, Anm. d. Red.). Diese Diversifikation ist notwendig, solange die Zinslage derart volatil bleibt. In jeder Kategorie finden wir attraktiv bewertete Unternehmen, generell bieten solch enorm starke Marktverwerfungen grosse Opportunitäten. Es ist dann eine Frage von Timing und Handwerk. Zur Zeit haben wir alle Hände voll zu tun und sind aktiv im Austausch mit Unternehmen quer durch Europa.