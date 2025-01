Als Beitrag zum Klimaschutz müssen die CO2-Emissionen von Neuwagen in der EU in diesem Jahr auf durchschnittlich knapp 94 Gramm je Kilometer sinken von 116 Gramm 2024. Da der Absatz von Elektroautos schwach ist, haben die noch weitgehend von Verbrennerwagen abhängigen Autobauer Probleme, die Vorgaben zu erreichen. Bei zu hohem CO2-Ausstoss fallen jedoch Bussgelder an. Ein Sprecher von Stellantis erklärte, die Teilnahme an einem Pool mit Tesla helfe, die Reduktionsziele zu erreichen. Die anderen Hersteller waren für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen.