«Die europäischen Volumenhersteller müssen aufpassen, dass sie nicht überrannt werden», sagte Henner Lehne, Prognosechef der Sparte Global Mobility bei S&P. Zwar werde nicht jeder der chinesischen Neuankömmlinge überleben, aber die Unternehmen seien stark und verfügten über viel Geld, das sie für ihren Expansionskurs ausgeben könnten. Entscheidend sei es nun für die traditionellen Anbieter, den chinesischen Autos ein passendes Angebot gegenüberzustellen. In Europa seien vor allem Autos im B- und C-Segment gefragt, also in der Grösse etwa des VW Polo oder des Golf. Hier steigt das Angebot nur langsam. Renault hat in dieser Grössenordnung derzeit unter anderem den elektrischen R5 im Angebot. Volkswagen bringt seriennahe Varianten seiner elektrischen Kleinwagenfamilie um den ID.2 zur Messe mit, die ab kommenden Jahr in den Verkauf geht.