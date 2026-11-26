Schnäppchenjäger stützen die Kurse

Bank- und Technologiewerte führten die Erholung an. Der Bankenindex stieg um 2,4 Prozent und trug damit am stärksten zum Plus des Stoxx600 bei. Deutsche Bank und Standard Chartered gewannen jeweils 2,5 Prozent. ‌Der Technologieindex legte um knapp 2,5 Prozent zu. Zu den grössten Gewinnern zählten Soitec mit einem Plus von 5,2 Prozent und Infineon mit 4,4 Prozent. Bank- und Techwerte hatten am Mittwoch die Talfahrt angeführt, die den Stoxx600 um mehr als ein Prozent drückte. Experten zeigten sich vorsichtig. «Wir machen einen Teil der Verluste der vergangenen Wochen wett», sagte Michael Field, ​Chefstratege bei Morningstar. «Das ist gut, aber vor allem bei einigen Technologiewerten haben wir das Ausgangsniveau noch nicht wieder erreicht.»