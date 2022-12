«Tina rules the world» sagten Sie Anfang 2022 in einem Interview mit cash.ch. Stehen Sie weiterhin hinter dieser Aussage?

Ein ganz klares 'Jein'. Tina - 'There is no Alternative' zu Aktien - weicht jetzt dem Ausdruck Tara - 'There Are Reasonable Alternatives'. Wir haben begonnen unsere Untergewichtung bei Obligationen abzubauen, weil diese mit dem Zinsschub von diesem Jahr zukünftig wieder eine Alternative bieten. Um Aktien kommt man in dem von Inflation geprägten Umfeld dennoch nicht herum. In den USA sind die Realzinsen bereits auf einem ansprechenden Niveau bei den Anleihen. In der Schweiz haben wir zwar wieder einen Zins, aber real befindet man sich wegen der Inflation stärker im Minus als dies zuvor der Fall war. So landet man wieder bei Tina und Aktien. Man muss in Anlageklassen investieren, die einen gewissen Inflationsschutz mitbringen.