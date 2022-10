Eine nahestehende natürliche Person eines Geschäftsleitungsmitglieds hat in zwei Transaktionen Aktien im Wert von knapp 1 Million Franken erworben. Interessanter ist vielmehr eine andere Transaktion im Umfang von 12,5 Millionen Franken. Damit wir ein Geschäftsleitungsmitglied in 50 Transaktionen mittels einer Call-Option bis am 8. September 2023 Aktien zu einem Preis von 736 Franken (Strike-Level) kaufen, solange diese nicht über 938 Franken (Knock-Out-Level) steigen. Oftmals sind solche Finanzinstrumente ein Lohnbestandteil, was aber in diesem Fall nicht so deklariert wurde.