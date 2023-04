Die Berichtssaison gewinnt an Fahrt und dürfte in der neuen Woche über Wohl und Wehe am deutschen Aktienmarkt entscheiden. Auch wenn die ein oder andere Enttäuschung zuletzt den Dax gebremst hat, bleibt die psychologisch wichtige 16'000-Punkte-Marke dennoch in Sichtweite. Die Chefvolkswirtin der Helaba, Gertrud Traud, zeigt sich optimistisch: "Der Dax wird in den nächsten Wochen neue Höchststände erreichen." Noch sei zwar nicht alles eitel Sonnenschein, aber der Abwärtsdruck durch die Turbulenzen im Bankensektor sei zumindest gestoppt.