Das ist jedoch nicht ohne Risiko: Zwar verringere sich so der Abstand zwischen den Verbrennern und den üblicherweise teureren Elektroautos, sagte eine Person aus dem Umfeld eines grossen Autobauers, die nicht namentlich genannt werden wollte. Aber in der allgemeinen Marktschwäche könnte das nicht ausreichen, um ausreichend emissionsfreie Fahrzeuge an den Käufer zu bringen. Immer noch werden in Europa ungefähr ein Fünftel weniger Fahrzeuge verkauft als vor der Corona-Pandemie. VW-Finanzchef Arno Antlitz spricht von zwei Millionen Autos, die dem Markt dauerhaft fehlten. «Wenn man die Preise der Verbrenner erhöht, heisst das, dass die Produktion sinkt (...) und darunter werden die gesamte Wertschöpfungskette und die Zulieferer leiden», sagte der Insider weiter.