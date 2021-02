Die Korrektur an den Börsen hat die Jahresbilanz 2021 der US-Indizes zerzaust. Der Leitindex Dow Jones hat seit Jahresbeginn 1,3 Prozent verloren, der breite S&P 500 hat noch ein minimes Kursplus von 0,5 Prozent in den Büchern. Einzig der Technologieindex Nasdaq 100 vermag mit plus 2,8 Prozent einigermassen zu überzeugen.

Für Jim Cramer, Moderator der Sendung Mad Money auf CNBC, könnten regulatorische Risiken erneut eine Korrektur an den Märkten auslösen. Für diesen Fall hat der ehemalige Hedgefonds-Manager in seiner Sendung vom Montag eine Liste von thematischen Aktientipps veröffentlicht.

Hier ein Auszug:

Chipmangel

Insbesondere der Autoindustrie mangelt es an Elektronik-Chips für die Produktion der Fahrzeuge. Der Mangel ist so massiv, dass aktuell ganze Produktionsbänder stillgelegt sind. Davon profitiert der grösste Chipfertiger der Welt: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Dieser hat im letzten Jahr einen operativen Gewinn von 20 Milliarden Dollar eingefahren. Der taiwanesische Riese TSMC hat zudem vor kurzem Pläne präsentiert, wonach 2021 Investitionen in der Höhe von 28 Milliarden Dollar anstehen.

Im Chipsektor empfiehlt Cramer zudem:

E-Commerce

Nein, Walmart ist nicht nur ein amerikanischer Detailhändler. Walmart stösst immer stärker in das E-Commerce vor. Zwischen 7,95 und 9,95 Dollar zahlt ein Konsument für eine Bestellung - diese wird zudem von insgesamt 3000 Läden am gleichen Tag angeliefert. Und das Geschäft boomt. Walmart hat letzte Woche angekündet, im Bundesstaat Texas ein neues Verteilzentrum für 800 Millionen Dollar zu errichten.

Im E-Commerce empfiehlt Cramer ebenso:

Chance Wiedereröffnung

Bekanntermassen hat Disney unter der Corona-bedingten Schliessung seiner Freizeitparks gelitten. Nichtsdestotrotz steht die Disney-Aktie im Gegensatz zu anderen Freizeitdienstleistern gut da - plus 38 Prozent seit drei Monaten. Der Grund liegt beim Streamingservice Disney+, der sich grosser Beliebtheit erfreut und grosse Wachstumsraten aufweist. Kommt die Normalisierung nach Corona, verspricht dies, der Aktie einen zusätzlichen Boost zu geben.

Cramer empfiehlt ebenso:

Digitalisierung

Snowflake ist ein Datenspeicherungs- und -analyseunternehmen auf Basis einer eigenen Cloud-Plattform. Snowflake bietet Unternehmen eine Plattform, um riesige Mengen von Daten in einer Cloud zu speichern, zu verwalten und zu analysieren. Das Unternehmen ist seit September 2020 an der Börse gelistet und hatte bis Anfang Dezember einen guten Lauf. Nach dem Rücksetzer in der zweiten Dezemberhälfte kommen die Aktien dieses Jahr noch nicht vom Fleck.

Cramer hat auch diese Aktien auf seiner Liste:

Cybersecurity

Die drohende Gefahr aus dem Netz ist bekannt. Seit Jahren steigt die Zahl der Cyber-Angriffe auf Unternehmen, aber auch auf Privatpersonen. CrowdStrike ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie mit Sitz in Kalifornien. Das Unternehmen ist in der IT-Sicherheit für Cloud-basierte Systeme beheimatet und bietet Schutz auf Geräteebene - Laptops, Smartphones, Servers und Sensoren.

Cramer empfiehlt ebenso:

5G

Die 5G-Technologie hat den Vorteil ultrakurzer Latenzen, was bedeutet, dass die Verzögerungen in der Übertragung von Daten sehr gering sind. Über die künftigen ultraschnellen Netzwerke können Maschinen mit grossen Datenmengen gefüttert werden, beispielsweise auch autonom gesteuerte Fahrzeuge oder Roboter, die untereinander kommunizieren. Für Hightech-Konzerne wie den weltweit führenden Mobilfunkchipentwickler Qualcomm aus San Diego bedeutet das ein riesiges Geschäftspotenzial.

Ebenso dabei sind:

Fintech

Der Onlinebezahldienst PayPal steht bei Anlegern momentan hoch im Kurs. Der Optimismus hat Fundament: Paypal bietet seinen Nutzern in den USA seit November die Möglichkeit, mit Kryptowährungen zu zahlen. Analysten gehen davon aus, dass dieser Bereich dem Online-Bezahldienst bis 2022 jährlich mehr als eine Milliarde Dollar erwirtschaften wird.

Interessant findet Cramer zudem:

Gesundheit

Die Danaher Corporation gleicht einem eigentlichen ETF (Exchange Traded Funds). Der US-amerikanische Mischkonzern konzentriert sich auf grüne Technologien und Gesundheitstechnologie. Seit 1969 kauft der Konzern regelmässig Unternehmen auf, die anschliessend mit dem "Danaher Business System" auf Profitabilität getrimmt werden. Das Danaher Business System hat den Ruf, dass die Rendite mit allen Mitteln erhöht werden soll. Mit den Bereichen Gesundheit und Clean Water mischt Danaher bei den wichtigen Zukunftstrends mit.

Ebenso:

Mit Material des Nachrichtensenders CNBC.