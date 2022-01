Details aus den Fed-Minutes haben am Mittwochabend die US-Markt ordentlich ins Straucheln gebracht. Der Dow Jones Industrial, der vor der Veröffentlichung der Minutes noch auf ein Rekordhoch knapp unter 37'000 Punkten gestiegen war, schloss 1,1 Prozent schwächer auf 36'407 Punkten. Der S&P 500 , der am Dienstag eine Bestmarke erreicht hatte, gab um 1,9 Prozent auf 4701 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte gar um 3,1 Prozent auf 15'772 Punkte ab (detaillierte Übersicht siehe hier).

Wie aus den Minutes hervorgeht, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Fed dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Das war vom Markt nicht erwartet worden.

Diane Swonk, Chefökonomin von Grant Thornton, interpretiert die Fed-Protokolle als ein wichtiges Eingeständnis der Notenbanker und spricht von "Panik". "Die Protokolle spiegeln eine unterliegende Angst oder Panik wieder", schrieb sie auf Twitter. Die Fed um Chef Jerome Powell sei "von der steigenden Inflation auf dem falschen Fuss erwischt worden und bereiten sich darauf vor, dass das noch nicht das Ende ist."

There is a real sense of underlying anxiety (panic) in the Fed minutes. They were really caught off guard by surge in inflation into the fall and are bracing for more. ⬇️ https://t.co/j8ROZFXolc

— Diane Swonk (@DianeSwonk) January 5, 2022