Die US-Grossbank Goldman Sachs schätzt, dass Europas digitale Wirtschaft an einem "Wendepunkt" ist. Viele noch eher unbekannte E-Commerce-Unternehmen werden von der "neuen" digitalen Realität, die Corona offenbart hat, profitieren können.

Für die Goldman-Sachs-Analysten sind folgende europäischen Unternehmen in einer guten Ausgangslage: Adevinta, Allegro, Asos, Boohoo, Embracer, Entain, Farfetch, Flutter, Just Eat Takeaway, Ocado, Prosus, Spotify, Stillfront und Zalando. Die US-Grossbank sieht bei diesen Unternehmen ein zweistelliges Wachstum über 2021 hinaus als realistisch an.

Vor allem Unternehmen aus dem Essenslieferbereich dürften für Aktionäre auch in Zukunft gute Renditen bringen. Denn die zunehmende Abhängigkeit von Online-Dienstleistungen wird gemäss zahlreichen Analysten über die Corona-Krise hinaus anhalten. Homeoffice wird weiter einen festen Bestand im Arbeitsalltag haben.

Was geschieht nach Covid?

Food-Delivery-Unternehmen haben denn auch im neuen Jahr Stärke gezeigt. Just Eat Takeaway (+8,9 Prozent) und Delivery Hero (+4,1 Prozent) 2021 deutlich gestiegen. Dies, nachdem deren Aktien schon 2020 stark von der Corona-Pandemie profitiert hatten.

Die erneuten Kursavancen sind nicht erstaunlich, weil in Deutschland oder Grossbritannien relativ strenge Lockdowns gelten. In Frankreich werden neue Restriktionen wieder diskutiert, und in der Schweiz weisen die Vorzeichen eher auf eine Verschärfung als eine Entspannung.

Für Clement Genelot, Analyst bei der Investmentbank Bryan Garnier, ist E-Commerce ein struktureller Corona-Gewinner. Ein signifikanter Rückgang im Online-Geschäft sieht er als unrealistisch an. Sein Top-Aktie für das erste Quartal 2021 ist der "Kochboxen"-Verteiler HelloFresh.

Just Eat Takeaway mit grossem Zuspruch

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel empfiehlt hingegen den Kauf von Just Eat Takeaway. Er beruft sich bei seiner Einschätzung auf die anhaltend starke Auftragsdynamik beim international operierenden Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien.

Die Analysten von Bank of America sind ebenso positiv bei Just Eat Takeaway , empfehlen aber auch den deutschen Lieferdienst Delivery Hero zum Kauf. In den nächsten drei Jahren erwarten die Analysten ein jährliches Umsatzwachstum von 20 Prozent bei Just Eat Takeaway und 40 Prozent bei Delivery Hero.

Die Branche steht möglicherweise auch vor einer grösseren Übernahmewelle: Delivery Hero hat letzte Woche eine Kapitalerhöhung von 1,6 Milliarden Dollar angekündigt. Dies bringt genügend Geld ins Portemonnaie, um nach Beute Ausschau zu halten.

Mit Material von Bloomberg.

(cash)