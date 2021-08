Der US-Nachrichtensender CNBC zitiert eine jüngste Studie von Jefferies, in der die US-Investmentbank Technologie- und Halbleiter-Aktien nennt, die in den Augen der Bank bis Jahresende outperformen werden. Dabei setzt Jefferies auf "Qualität" mit dem Fokus auf die USA, Asien und Europa. Das Unternehmen warnt davor, "extreme" Positionen sowohl bei sogenannten Value-Aktien als auch bei Wachstumsaktien einzugehen.

Zuletzt standen Value-Aktien zunehmend in der Gunst der Börse, doch Analysten gehen davon aus, dass das Pendel wieder in Richtung Wachstumsaktien ausschlagen könnte, wenn auch nicht so stark wie im Jahr 2020. Jefferies empfiehlt ohnehin "die Mitte" zu wählen und setzt auf Sektoren wie Technologie und Konsumgüter. Finanzwerte und Immobilien werden bei der Bank jedoch eher untergewichtet. Es folgt eine Auswahl der "Top-Picks" aus der Jefferies-Studie.

Technologie-Hardware

Bei den Hardware-Komponenten setzt Jefferies sowohl auf die südkoreanische Samsung Electronics als auch auf ihre Batterie-Sparte Samsung SDI, die einzeln an der Börse gelistet ist. Für die Analysten handelt es sich hier um Aktien, die für einen "angemessen Preis" zu haben sind. Dazu gehören noch die taiwanesischen Unternehmen Delta Electronics, Unimicron Technology sowie Nan Ya PCB.

Software-Bereich

Unter den Software-Herstellern setzt Jefferies in Asien auf die chinesische Venustech. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung, der Herstellung sowie dem Vertrieb von Informations- und Netzwerksicherheitsprodukten tätig. Zudem stellt es Sicherheitsdienstleistungen bereit. Ausserdem wurden die Analysten in Asien mit der indischen Tech Mahindra fündig, einem führenden IT-Dienstleister des Landes. Indien wird von vielen Experten als Mega-Wachstumsmarkt gesehen, der einen Platz in jedem Depot verdiene.

Unter den US-Titeln favorisieren die Analysten NortonLifeLock, einen der internationalen Marktführern von Sicherheitssoftware für Privatanwender.

Halbleiterindustrie

Unter den Semiconductor-Aktien setzt Jefferies aktuell auf TSMC aus Taiwan, weltweit drittgrösster Halbleiterhersteller und grösster unabhängiger Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, sowie auf den südkoreanischen Halbleiterhersteller SK Hynix. Beides sind für Jefferies Wachstumsaktien, die aktuell auf einem angemessenen Niveau zu haben sind. Gleiches gelte für die taiwanesische Novatek Microelectronics, einem Hersteller von elektronischen Komponenten für die Chip-Industrie.

Günstige Qualitäts-Aktien aus dem US-Halbleitersektor sind laut Jefferies Texas Instruments, Skyworks Solutions, KLA sowie Qorvo. In Europa gelte Selbiges für STMicroelectronics und BE Semiconductor Industries, so die Analysten.

"Um dem Hin und Her in der Diskussion um Value versus Wachstum zu entrinnen, ist es eine Möglichkeit, die Extreme zu vermeiden und den Erträgen zu folgen", zitiert CNBC die Jefferies-Analysten um Desh Peramunetilleke. "In der Tat waren Gewinnrevisionen in den meisten Regionen in diesem Jahr ein beständiger Outperformer, sowohl in diesem Jahr als auch in den letzten drei Monaten."

Gleichzeitig habe sich die Qualität am meisten verbessert und in den letzten drei Monaten deutlich outperformt. "Wir raten daher, sich auf Qualität und Wachstum zu einem vernünftigen Preis zu konzentrieren", so die Experten.