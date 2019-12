Der breit angelegte pan-europäische Index Stoxx 600 legte 0,13 Prozent auf 418,30 Punkte zu. Neben dem Handelsstreit waren mit dem Sieg von Boris Johnsons konservativer Partei bei der Parlamentswahl in Grossbritannien Mitte Dezember auch Sorgen vor einem ungeregelten Brexit abgeebbt und hatten damit für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt.

In Grossbritannien ging es beim Leitindex "Footsie" am Dienstag um 0,1 Prozent bergauf, auch in Spanien gab es beim IBEX35 minimale Kursgewinne. In Frankreich schloss der CAC40 unverändert. Der deutsche Aktienmarkt blieb am Heiligabend geschlossen. Am Montag hatte der Dax 0,1 Prozent auf 13.301 Zähler nachgegeben. An dem meisten Märkten Europa wird am 25. und 26. Dezember nicht gehandelt.

Die meisten Marktteilnehmer hatten bereits zuvor ihre Bücher für 2019 geschlossen. Nur noch wenige Investoren nutzen noch die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen.

Zu den Kursgewinnern gehörte der europäische Flugzeugbauer Airbus . Die Aktie legte um 0,36 Prozent auf 133,14 Euro zu. Beim US-Konkurrent Boeing war am Montag Vorstandschef Dennis Muilenburg zurückgetreten. Dies war eine Folge der Krise um den Unglücksflieger 737 Max.

