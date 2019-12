Der breit angelegte pan-europäische Index Stoxx 600 legte 0,13 Prozent auf 418,30 Punkte zu. Neben dem Handelsstreit waren mit dem Sieg von Boris Johnsons konservativer Partei bei der Parlamentswahl in Grossbritannien Mitte Dezember auch Sorgen vor einem ungeregelten Brexit abgeebbt und hatten damit für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt.

In Grossbritannien ging es beim Leitindex "Footsie" am Dienstag um 0,1 Prozent bergauf, auch in Spanien gab es beim IBEX35 minimale Kursgewinne. In Frankreich schloss der CAC40 unverändert. Der deutsche Aktienmarkt blieb am Heiligabend geschlossen. Am Montag hatte der Dax 0,1 Prozent auf 13.301 Zähler nachgegeben. An dem meisten Märkten Europa wird am 25. und 26. Dezember nicht gehandelt.

Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben die US-Börsen am Dienstag zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Der Leitindex Dow fiel im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 28 532,52 Punkte. Er notierte damit leicht unter seinen Rekordständen vom Vortag. Seit Jahresbeginn steht für den Dow aktuell ein deutliches Plus von knapp 20 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,08 Prozent auf 3221,32 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 sank um 0,05 Prozent auf 8941,89 Zähler.

Händler sprachen von leichten Gewinnmitnahmen. Die Börsenumsätze waren allerdings recht gering, denn in der Weihnachtswoche sind zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub. Zuletzt hatten vor die Entspannungssignale im Handelsstreit die Aktien beflügelt. Der Handel an Heiligabend ist verkürzt und endet bereits um 19.00 Uhr (MEZ).

Zu den Verlierern gehörte am Dienstag der US-Flugzeugbauer Boeing. Sein Aktienkurs fiel um 1,43 Prozent auf 336,12 US-Dollar. Am Montag war Vorstandschef Dennis Muilenburg zurückgetreten. Dies war eine Folge der Krise um den Unglücksflieger 737 Max. Am Montag hatte der Kurs noch merklich zugelegt.

(Reuters/AWP)