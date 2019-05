09:15

Der Swiss Market Index (SMI) verliert unmittelbar nach Börseneröffnung 1,4 Prozent auf 9605 Punkte. Die für diese Woche geplanten Handelsgespräche zwischen den beiden Seiten sollen laut einem chinesischen Zeitungsbericht zwar fortgesetzt werden, allerdings verkürzt. Zunächst hatte es Befürchtungen gegeben, sie könnten platzen.

Die negativen Nachrichten über die Handelsgespräche schlagen sich vor allem auf die Kurse der beiden Uhrenhersteller nieder. Entsprechend geben Swatch um 4,1 Prozent und Richemont um 2,7 Prozent nach. Asien gehört zu den wichtigsten Absatzmärkten.

Auch Zykliker wie Adecco (-1,9 Prozent) und LafargeHolcim (-2,9 Prozent) fallen deutlicher zurück.

Die Papiere der Swiss Re knüpfen mit -1,1 Prozent an ihre Schwäche von Freitag an, als der Rückversicherer mit seinen Zahlen nicht überzeugen konnte. Eine Abstufung im Nachgang der Quartalszahlen durch die Deutsche Bank sorgt bei den Aktien für zusätzlichen Druck.

Dass die Papiere von ABB (4,0 Prozent), UBS (-7,2 Prozent) und Galenica (-3,7 Prozent) deutliche Abschläge aufweisen, ist den Dividenden geschuldet, die alle drei Unternehmen an diesem Tag an ihre Aktionäre auszahlen. Ohne diese Abgänge wären ihre Kursverluste geringer ausgefallen.

Durch die Bank schwächer entwickeln sich angesichts der Zuspitzung in den Handelsgesprächen auch die Technologiewerte. Neben AMS (-7,7 Prozent) geht es auch für Temenos (-2,2 Prozent), Logitech (-4,4 Prozent) und im breiten Markt für U-Blox (-1,9 Prozent) klar abwärts.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 1,7 Prozent nach. Vergangene Woche war der Leitindex praktisch auf der Stelle getreten und schloss bei 9742 Punkten.

Aus Furcht vor einem Scheitern der Handelsgespräche zwischen China und den USA suchen Anleger am Montag das Weite. "Wir sind jetzt wieder mitten im Handelskrieg", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Wenn sich die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft bekämpfen, kann das nur negativ für die globale Konjunktur sein."

Sämtliche Werte aus dem SMI werden vorbörslich negativ indexiert. Am massivsten sind die Abschläge bei UBS (-6,8 Prozent) und ABB (-5,5 Prozent). Allerdings werden diese beiden Titel mit dem Dividendenabschlag gehandelt.

Auch die drei Schwergewichte Nestlé (-0,9 Prozent), Novartis (-1,2 Prozent) und Roche (-1,0 Prozent) fallen deutlich.

+++

08:05

Die Ölpreise sind am Montag in Reaktion auf einen sich verschärfenden Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,33 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,44 Dollar auf 60,50 Dollar.

++

07:52

Der Euro hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1187 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend.

Zum Franken bewegt sich der Euro am Montag mit 1,1366 etwas tiefer als noch am Freitag. Auch der US-Dollar steht bei aktuell 1,0160 Franken knapp unterhalb dem Niveau von Freitag.

+++

06:50

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende überraschend höhere Zölle auf chinesische Produkte angekündigt hat, drohen die für diese Woche geplanten Handelsgespräche zwischen den beiden Wirtschaftsnationen zu platzen.

In China sind die wichtigsten Indizes am Morgen bereits um zeitweise mehr als fünf Prozent eingebrochen, und auch für die Wall Street zeichnen sich für den Nachmittag hiesiger Zeit deutliche Eröffnungsverluste ab. Wie Händler erklären, hatten Marktteilnehmer angesichts der zuletzt eher zuversichtlichen Töne aus den beiden Verhandlungslagern auf eine baldige Einigung gehofft und diese entsprechend teilweise schon in die Kurse eingepreist.

Der Broker IG Markets taxiert den SMI vorbörslich um 2,05 Prozent tiefer bei 9'542,10 Punkten. Erst am Freitag hatte der Leitindex nach dem besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht bei 9'786 Punkten noch eine neue Bestmarke gesetzt.

Im aktuellen Umfeld ist auch der Franken wieder stärker gesucht. Das zeigt sich vor allem beim Dollar/Franken-Paar. Dieses notiert mit 1,0152 tiefer als noch am Freitag, als das Paar über weite Strecken oberhalb der 1,02er Marke stand. Das Euro/Franken-Paar gibt aktuell nur leicht nach auf 1,1366.

+++

06:35

Die chinesischen Aktienmärkte sind zum Wochenauftakt wegen des drohenden Scheiterns der Handelsgespräche zwischen den USA und China unter Druck geraten. Das wichtigste Börsenbarometer CSI300 gab am Montag um 5,5 Prozent nach, während der Shanghai-Composite-Index 5,2 Prozent verlor. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 3,7 Prozent. In Japan und Südkorea blieben die Börsen geschlossen.

Donald #Trump hat den #Handelskonflikt mit #China wieder verschärft. Das sorgt für Kritik – aus Peking, aber auch aus Amerika. https://t.co/PB9QdWMM2P — FAZ Wirtschaft (@FAZ_Wirtschaft) 6. Mai 2019

+++

06:30

Die chinesische Landeswährung Yuan fiel im frühen Handel mit 6,7980 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Als sicherer Hafen gefragt war hingegen der japanische Yen, der auf den höchsten Stand seit fünf Wochen kletterte. Der Euro notierte im asiatischen Handel kaum verändert. Er hielt sich bei 1,1190 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)