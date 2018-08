06:45

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,3 Prozent auf 22'875 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1739 Zähler. Bei den Einzelwerten fielen Bunka Shutter mehr als sieben Prozent. Zuvor hatte der Hersteller von Baumaterialien mitgeteilt, Wandelanleihen zu begeben. Die US-Börsen hatten am Dienstag gut behauptet geschlossen.

Asia shares eke out gains, led by DM Asia. EM Asia is taking a breather as Dollar strengthens ahead of potential US-China trade escalation. Next deadline on China tariffs just a week away. Canada Dollar jumps after nation said ready to make Nafta concessions. Bitcoin trades >$7k. pic.twitter.com/XCJJvgf7Bf

