08:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet vorbörslich mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent in den Handelstag. Dabei stehen sämtliche SMI-Titel im Plus – ausgenommen Novartis (-1,33 Prozent) und LafargeHolcim (0,28 Prozent). Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Pharmakonzern Novartis das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

Etwas Boden gutmachen kann Swatch. Der Luxusgüter-Konzern, der zuletzt stark unter die Räder kam, profitert von einer Kurs-Ziel-Erhöhung eines Goldman-Sachs-Analysten.

07:50

Der chinesische Yuan notiert wieder schwächer. Nach einer starken Abwertung am Montag und einer leichten Erholung am Dienstag setzte die chinesische Notenbank den Mittelkurs zum Dollar wieder etwas niedriger fest. Um diesen Kurs darf der Yuan nur begrenzt pendeln. Am Montag hatte der starke Kursverlust des Yuan zu grosser Nervosität an den Märkten geführt, weil die Abwertung als weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gewertet wurde.

Erstmals seit 25 Jahren stufen die USA China wieder als Währungsmanipulator ein. Das hat möglicherweise auch Folgen für Europa... #Yuan #Renminbihttps://t.co/FR0RObubQs — DW Wirtschaft (@dw_wirtschaft) August 6, 2019

06:35

Zum Franken notierte der Euro zuletzt leicht über der Marke von 1,09 bei 1,0934 Franken. Der Dollar notierte zum Franken praktisch unverändert mit 0.9757.

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel an der Marke von 1,1213 Dollar notiert. Der Bitcoin notiert etwas stärker bei 11'699 Dollar. Die Krypto-Währung verzeichnet einen Anstieg seit der Handeslstreit zwischen den USA und China wieder eskalierte.

06:30

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen die USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte auch am Mittwoch fest im Griff gehalten. Äußerungen der US-Regierung, wonach sie den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und an der nächsten Verhandlungsrunde im September festhalten wolle, konnten den Kursen nur wenig halt geben. An der Tokioter Börse gab der Nikkei-Index bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 20.417 Punkte nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent. Auch die chinesischen Börse in Shanghai lag im Minus.

Handelsstreit USA vs. China - Der Stempel «Währungsmanipulator» bringt wenig https://t.co/osl8yGnWab — cash (@cashch) August 6, 2019

Die Anleger verunsicherte auch, dass die chinesische Währung erneut etwas nachgab. Am Montag war der Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen, und die USA warfen daraufhin China eine Manipulation der Währung zugunsten unlauterer Handelsvorteile vor. Dies schürte Sorgen, dass es nun auch zu einem Währungskrieg der beiden weltgrößten Volkswirtschaften kommen könnte.

(cash/Reuters/AWP)