13:00

"Der Rauch der Korrektur hat sich zwar verzogen, aber ob sie vorbei ist, werden wir erst später wissen", sagte ein Börsianer. Der SMI legte bis am Mittag um 0,3 Prozent auf 8773 Punkte zu. Am Freitag war der Leitindex um 0,2 Prozent gesunken.

Hauptgesprächsthema am Markt bleiben die Zinsen. "Nach wie vor ist die Rendite des zehnjährigen US-Treasury Bonds der Richtungsanzeiger", sagte ein Händler. Wenn die Rendite die Marke von drei Prozent übersteige, könnte dies zu einer Neubewertung an den Märkten führen. "Dann wäre die Treasury Bond-Rendite eine Alternative zur Dividendenrendite." Derzeit wirft der "Zehnjährige" eine Rendite von 2,86 Prozent ab.

Bei den Schweizer Bluechips hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Die Aktien von LafargeHolcim sanken um 0,5 Prozent.

Die Aktien von Zurich Insurance stiegen um 0,2 Prozent. Der Versicherer übernimmt das Lateinamerika-Geschäft des australischen Versicherers QBE für 409 Millionen Dollar.

Von den als wenig konjunkturabhängig geltenden Werten waren die Pharmaschwergewichte Novartis um 0,2 Prozent höher und Roche 0,2 Prozent tiefer. Der Lebensmittelriese Nestle wurde um 0,8 Prozent höher bewertet.

Den ausführlichen SMI-Mittagsbericht lesen Sie hier.

12:24

Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar merklich zugelegt. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2347 US-Dollar und damit klar mehr als im asiatischen Handel. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1523 CHF ebenfalls gut behauptet. Der amerikanische Dollar hingegen verliert zu vielen Währungen, wobei sich die Verluste zum Franken (zuletzt. 0,9334 CHF) in Grenzen halten.

09:55

Eine Kaufempfehlung und Kurszielerhöhung der Bank Vontobel hat die Aktien von Temenos angeschoben. Die Titel des Bankensoftware-Herstellers Temenos stiegen am Montag in einem freundlichen Markt um 4,5 Prozent auf 112 Franken. Vontobel bestätigte das Buy-Rating und hob das Kursziel auf 166 von 130 Franken an.

Vontobel-Analyst Panagiotis Spiliopoulos beurteilt die geplante rund 1,4 Milliarden Pfund schwere Übernahme der britischen Softwareschmiede Fidessa positiv. Die Transaktion berge starkes Wertschöpfungspotenzial. "Die strategischen Überlegungen sind unserer Ansicht nach überzeugend."

Zur Finanzierung könnte Temenos nach Einschätzung von ZKB-Analyst Andreas Müller eine Kapitalerhöhung von 400 bis 450 Millionen Dollar planen.

09:41

Der geplante Schuldenabbau mittels Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäften hat den Aktien von Orascom am Montag Auftrieb gegeben. Die Titel des Bau- und Hotelkonzerns stiegen um 4,7 Prozent auf 15,60 Franken. Orascom gibt den Verkaufserlös mit insgesamt 65,9 Millionen Franken an. Damit sollen die Schulden um 55,2 Millionen Franken gesenkt und 33,3 Millionen Zinsen eingespart werden.

09:38

Die AMS-Aktien sind am Montag nach der Ankündigung einer Wandelanleihe auf Talfahrt gegangen. Die Titel des Chip- und Sensorenherstellers sanken um 3,2 Prozent auf 107,60 Franken. Die Anleger befürchten eine Kapitalverwässerung. "AMS beschafft sich je nach Ausgabekurs gratis beziehungsweise zu Negativzinsen Fremdkapital bei einer relativ hohen Wandelprämie von 45 Prozent", erklärte ZKB-Analyst Andreas Müller.

AMS will sich mit der Privatplatzierung 600 Millionen Euro holen. Die vorrangige, unbesicherten und unverzinste Wandelanleihe soll eine Laufzeit von sieben Jahren haben und in neue Inhaberaktien getauscht werden können. Das würde rund 5,1 Prozent des aktuellen Grundkapitals entsprechen. Die Wandelprämie soll 45 Prozent betragen und das Bezugsrechte für AMS-Aktionäre ausgeschlossen werden.

09:20

Ermuntert von einer verbesserten Bonitätsnote greifen Anleger bei russischen Wertpapieren zu. Der Leitindex der Moskauer Aktienbörse stieg am Montag um bis zu 1,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 2376,96 Punkten. Der in Dollar berechnete RTS markierte mit 1339,41 Zählern den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren.

Die Nachfrage nach russischen Anleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Titel erstmals seit fast fünf Jahren unter sieben Prozent. Auch die Währung des Landes war gefragt. Ein Dollar verlor bis zu 1,2 Prozent auf 55,85 Rubel.

09:07

Die Schweizer Börse eröffnet am Montag positiv. Gestützt werden die Aktien von einem starken Anstieg der Kurse am Freitag in New York sowie in Asien am Montag. Der SMI geht mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 8984 Punkten in den Handel. Gestützt werden die Aktien von einem starken Anstieg der Kurse am Freitag in New York sowie in Asien am Montag. Geholfen haben dabei etwas zurückgekommene Zinsen an den Anleihemärkten in den USA. Im Wochenverlauf werden aber aus den USA weitere Inflationsdaten erwartet, und der neue Fed-Präsident Jerome Powell wird einen ersten grossen Auftritt vor dem US-Kongress haben.

Zurich (+0,4 Prozent) gehen in etwa mit dem Markt. Der Versicherer hatte am Sonntagabend eine Akquisition in Südamerika angekündigt.

Sika legen mit einem Plus von 0,8 Prozent deutlich zu. Allerdings hatte die Aktie vor dem Wochenende zwei Tage in Folge an Terrain eingebüsst. Zum Wochenstart hat Kepler Cheuvreux das Kursziel für die Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt.

Jeweils 0,6 Prozent höher gestellt werden ABB und Credit Suisse. Adecco (+0,5 Prozent) starten im Vorfeld der Zahlen vom kommenden Donnerstag ebenfalls positiv. Für die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+0,6 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent) hat Jefferies jeweils das Kursziel etwas nach unten angepasst, die Empfehlung "Buy" aber bestätigt.

Im breiten Markt zeigen Temenos (+2,2 Prozent) einen ersten Erholungsversuch nach der sehr schwachen Vorwoche im Zusammenhang mit den Plänen zur Akquisition der britischen Fidessa. AMS fallen mit einem Minus von 2,2 Prozent gegen den Trend auf. Das Unternehmen hat die Eckdaten für die bereits angekündigte Wandelanleihe bekanntgegeben. Demnach wird eine vorrangige, unbesicherte Null-Coupon-Wandelanleihe über 600 Mio EUR mit einer Laufzeit bis 2025 begeben.

08:32

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Anleger haben sich zum Wochenstart mit Aktien eingedeckt. Vor allem in Japan und China, wo das Zentralkomitee die lebenslange Herrschaft von Präsident Xi Jinping ermöglichen will, verzeichneten die Börsen Kursgewinne. Gefragt in China waren vor allem Titel, die das Wort "Kaiser" in ihrem Firmennamen hatten. Der chinesische Index CSI300 rückte um gut ein Prozent auf 4118 Punkte vor.

In Japan legte der Leitindex Nikkei um 1,2 Prozent auf 22.153 Zähler zu. Im Handelsverlauf hatte er zeitweise den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,7 Prozent. Unter den grössten Gewinnern an der Börse in Hongkong waren die Aktien von Geely mit einem Kursplus von 6,9 Prozent. Der chinesische Autobauer kaufte sich mit knapp zehn Prozent beim Stuttgarter Autohersteller Daimler ein und will damit das Engagement in der Elektromobilität und beim autonomen Fahren ausbauen.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 8988 Punkten angegeben. Kursgewinne in Asien und den USA geben dem Schweizer Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind.

Unter den SMI-Einzeltiteln verbuchen Sika (+1 Prozent) die grössten Gewinne. Daneben steigen ABB, Adecco und UBS (alle +0,6 Prozent) überdurchschnittlich an. Zurich gewinnen nach Bekanntgabe einer Übernahme 0,5 Prozent. Am breiten Markt verlieren AMS (-1,6 Prozent) als einzige gegen den Trend.

Ansonsten ist der Terminkalender so gut wie leer. In den USA steht lediglich der Absatz neuer Eigenheime für Januar an. Auch Firmenbilanzen sind zu Wochenbeginn rar. An der Wall Street hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne ausgebaut. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag deutlich an.

07:45

Der Euro ist am Montagmorgen gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostet aktuell 1,2326 US-Dollar, nachdem sie vor dem Wochenende noch unter der Marke von 1,23 Euro gestanden hatte. Zum Franken steht der Euro bei 1,1507 CHF wieder oberhalb der Marke von 1,15, um die er sich zuletzt in einer engen Spanne bewegt hat. Der US-Dollar kommt im Gegenzug zum Franken auf 0,9334 CHF gegenüber Freitagabend wieder etwas zurück.

Der Handel zwischen Dollar und Euro war zuletzt schwankungsanfällig und ohne klare Richtung. Der neue Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, wird an diesem Dienstag vor dem Kongress seinen ersten grossen Auftritt haben. Marktbeobachter erhoffen sich dabei Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mehrheitlich gehen die Experten davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise erhöht. Die nächste Leitzinsanhebung wird Mitte März erwartet.

07:26

Die Ölpreise starten mit Gewinnen in die Woche. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 67,48 Dollar (+0,6 Prozent). Die US-Sorte WTO notiert bei 63,83 Dollar (+0,4 Prozent).

Oil rises as Libya's exports are disrupted and Saudi Arabia promises a stable end to production cuts https://t.co/yMTiuiad3M pic.twitter.com/QAmcGt5CUD — Bloomberg (@business) February 26, 2018

06:45

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf ein Dreiwochen-Hoch bei 22'171 Punkten. Zu den Gewinnern zählten exportorientierte Werte wie Toyota Motor und Brigdestone. Händler fühlten die gute Marktstimmung auf Anzeichen für eine Abschwächung des Yen-Höhenflugs zum Dollar zurück.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,2298 Dollar nachdem er in der vergangenen Woche einen Prozent nachgegeben hatte. Der Dollar gab zum Yen 0,1 Prozent auf 106,75 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9342 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1497 gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)