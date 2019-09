09:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste der vergangenen beiden Handelstage angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,65 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Vortag.

#OnCNBCTV18 | @VandanaHari_SG of Vanda Insights says #crude oil prices on slippery slope - as oil demand worries due to weak economic data; overshadow supply concerns due to Saudi oil attack.@Manisha3005 #commodities pic.twitter.com/iderYP3aru — CNBC-TV18 News (@CNBCTV18News) September 25, 2019

Am Markt werden die fallenden Ölpreise am Morgen mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA erklärt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 1,38 Millionen Barrel verzeichnet hat.

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Verlusten in den Handelstag. Die Vorgaben der US-Märkte sind schwach. Die Investoren zeigen sich beunruhigt über neue scharfe Tone von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit. Dieser hatte China in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung erneut unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. Ebenfalls für Unruhe sorge ein Amtsenthebungsverfahren der US-Demokraten gegen den Trump aufgrund seiner angeblichen Äusserungen gegenüber dem ukrainischen Präsidenten.

Der SMI notiert gegen 09:15 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 9904 Punkten. Alle 20 SMI-Blue-Chips notieren dabei im Minus. Deutliche Abschläge erleiden die Grossbankentitel, wo Credit Suisse (-1,8 Prozent) weiterhin im medialen Fokus stehen. Die zweitgrösste Schweizer Bank macht auch am Mittwoch wegen des Skandals um die Beschattung eines ehemaligen Top-Managers erneut Schlagzeilen, wobei immer mehr Details über die missglückte "Detektiv-Aktion" in die Presse durchsickern. Die Titel der UBS (-0,9 Prozent) stehen ebenfalls im Minus.

Not often you get to write the phrase “Chasing him and his wife through the streets of the city by car and on foot”... #CreditSuisse disputes allegations about private investigator scandal ⁦@FT⁩

https://t.co/jLVI1Xx2yH — Stephen Morris (@sjhmorris) September 24, 2019

Klare Abschläge erleiden die Richemont-Aktien (-1,9 Prozent) nach Rückstufung durch die Analysten der britischen HSBC auf "Hold" von bisher "Buy". Die grösten Verluste erleiden die Titel von Alcon (-2 Prozent).

08:40

Ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat an den asiatischen Börsen am Mittwoch für Unsicherheit gesorgt. Anleger stellten sich die Frage, ob dies Einfluss haben könnte auf die geplanten Gespräche zur Lösung des US-chinesischen Handelsstreits.

In Asien gab es zur Wochenmitte an allen Börsen negative Vorzeichen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt etwas mehr als ein halbes Prozent auf 3880,22 Zähler. Deutlich stärker sank der Hang-Seng-Index in Hongkong mit 1,2 Prozent auf 25958,07 Punkte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Abschlag von 0,36 Prozent auf 22 020,15 Punkte.

08:30

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag unvermittelt sehr stark unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Bitstamp sackte der Kurs zuletzt um rund 12 Prozent auf 8525 Dollar ab und erreichte damit das tiefste Niveau seit Mitte Juni.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach.

Sämtliche Titel aus dem Leitindex verlieren, wobei kursrelevante Unternehmensnews Mangelware sind. Am deutlichsten ist das Minus bei Richemont (-0,75 Prozent) und den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse (jeweils -0,7 Prozent).

Bei den Small und Mid Caps sieht es ähnlich aus. Deutlich im Minus steht die VAT Group (-2,4 Prozent).

07:50

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zum Dollar und zum Franken etwas nachgegeben. Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung wieder knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0996 Dollar gehandelt.

Zur Schweizer Währung schwächt sich der Euro zum Vorabend noch etwas weiter ab und notiert nun noch bei 1,0856 Franken. Der US-Dollar zeigt sich zum Franken dagegen etwas stärker und wird zu 0,9871 Franken (Vorabend 0,9855) gehandelt.

Eine leichte Gegenbewegung zeigte sich am Morgen auch beim britischen Pfund, das ein Teil der Vortagesgewinne wieder abgeben musste.

06:35

Die Tokioter Börse hat am Mittwoch mit Abschlägen auf die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump reagiert. Sie folgte damit den US-Vorgaben vom Dienstag.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 21.981 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 1616 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 107,25 Yen und stagnierte bei 7,1147 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9863 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1002 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0856 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2467 Dollar.

06:30

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,5 Prozent auf 26.807,77 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,5 Prozent auf 7.993,63 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 2.966,68 Punkte ein.

