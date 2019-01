09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet 0,5 Prozent tiefer bei 8966 Punkten.

Auf Unternehmensseite ist es nachrichtenmässig aus dem SMI-Bereich eher ruhig. Im Fokus stehen nochmals Werte, die am Vortag Zahlen veröffentlicht haben. So etwa die Grossbank UBS, welche enttäuschende Zahlen geliefert hat. Nach dem Minus von 3,2 Prozent am Dienstag geht es derzeit nochmals 0,8 Prozent talwärts. Analyseinstitute wie JP Morgen, RBC oder CFRA haben alle ihre Kursziele etwas gesenkt, bewerten den Titel aber zumeist weiter wohlwollend.

Ebenfalls unter Druck geraten SGS (-1,3 Prozent). Auch hier kommt es nach den Zahlen vom Vortag zu diversen Kurszielsenkungen. So etwa von der Deutschen Bank oder Jefferies. Gesucht sind hingegen Logitech (+1,8 Prozent). Hier sorgt eine Ratingerhöhung durch JP Morgen auf 'Overweight' nach den am Vortag präsentierten Quartalszahlen für gute Stimmung.

Im Fokus steht auch der Versicherungssektor nach einer Studie der britischen Bank HSBC. Sie hat etwa das Kursziel für Swiss Re (-0,4 Prozent) und Swiss Life (+0,1 Prozent) erhöht und für Zürich (-0,8 Prozent) leicht gesenkt. Der vierte grosse Schweizer Versicherungstitel Bâloise (+0,3 Prozent) wurde derweil auf 'Hold' von 'Sell' hochgestuft.

Im breiten Markt haben u.a. Barry Callebaut (-0,8 Prozent) und Autoneum (-2,3 Prozent) Umsatzzahlen veröffentlicht.

+++

08:50

Wegen des anhaltenden Hick-Hacks im Zollstreit zwischen den USA und China haben Anleger asiatische Aktien am Mittwoch nur mit spitzen Fingern angefasst.

Die Börsen in Tokio und Shanghai stagnierten bei 20.593 und 2580 Punkten. Nervös machte Investoren ein Zeitungsbericht, dem zufolge die USA vorbereitende Gespräche für die Verhandlungen in der kommenden Woche abgesagt haben. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies dies jedoch zurück.

Japan leide besonders unter dem Konflikt der beiden weltgrössten Volkswirtschaften, sagte Anlagestratege Takatoshi Itoshima vom Vermögensverwalter Pictet. "Die Unternehmen sind von der Nachfrage aus beiden Staaten abhängig." Zu den grössten Verlierern an der Börse Tokio zählte Subaru mit einem Kursminus von 3,4 Prozent.

Subaru faces profit hit as Japan car output halted over part defect https://t.co/24x2hR9Zef — The Aim Organisation (@theaimorg) 23. Januar 2019

Der Autobauer musste wegen eines defekten Zuliefer-Teils seine Produktion in Japan stoppen. Die Papiere von Japan Display schlossen dagegen knapp 19 Prozent im Plus. Einem Zeitungsbericht zufolge wollen der Konkurrent TPK aus Taiwan und der chinesische Silk Road Fund bei dem angeschlagenen Hersteller von Smartphone-Bildschirmen einsteigen.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach. Am Dienstag hatte er wegen anhaltender Konjunktursorgen 0,5 Prozent im Minus bei 8966 Punkten geschlossen.

Einem Zeitungsbericht zufolge haben die USA vorbereitende Gespräche für die Verhandlungen in der kommenden Woche abgesagt. US-Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow wies dies jedoch zurück.

Sämtliche SMI-Werte notieren vorbörslich negativ. Am stärksten sind die Abschläge bei SGS (-1,1 Prozent) und Sika (-0,7 Prozent). Nach Zahlen werden ausserdem im Mid-Caps-Bereich Barry Callebaut um 2,1 Prozent tiefer gesehen.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 61,94 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 53,34 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise mit Aussagen des Generalsekretärs der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Mohammad Barkindo. Der hatte versichert, dass Mitgliedsstaaten des Ölkartells gemeinsam mit verbündeten Förderländern wie Russland begonnen haben, eine beschlossene Kürzung der Fördermenge umzusetzen. Er sprach von "sehr einschneidenden Reduktionen", die derzeit von den Ländern in Angriff genommen werden.

Gebremst wurden die Ölpreise hingegen durch jüngste Befürchtungen der Anleger vor einer schwächeren Entwicklung der Weltwirtschaft. Vor allem eine Senkung der Prognose für das globale Wachstum durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) sorgte an den Finanzmärkten für Konjunkturpessimismus.

+++

06:35

Im Dezember brachen die japanischen Ausfuhren mit einem Rückgang von 3,8 Prozent unerwartet stark ein. Die japanische Notenbank beliess unterdessen ihre ultra-lockere Geldpolitik unverändert. Das Börsenbarometer Nikkei tendierte 0,1 höher mit 20.649 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,8 Prozent.

In case you missed it: #China isn’t likely to slash holdings of US debt, Vice Chairman of Regulator CSRC says at #WEF19. China is world’s largest foreign holder of US Treasuries. https://t.co/xXemPlvaZz pic.twitter.com/4saeLxthui — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23. Januar 2019

+++

06:30

An den Devisenmärkten in Fernost notierte der Euro wenig verändert mit 1,1362 Dollar. Zur japanischen Währung stieg die US-Devise um 0,3 Prozent auf 109,72 Yen.

(cash/AWP/Reuters)