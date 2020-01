08:10

Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einem guten Start in den Handelstag. Laut vorbörslichen Daten von Julius Bär steht der SMI 0,31 Prozent im Plus. Sämtliche Blue-Chips notieren positiv zwischen.

Vor allem die Luxus-Titel Richemont (+2,9 Prozent) und Swatch (+2,2 Prozent) stechen heraus. Richemont hat am Morgen ordentliche Jahresergebnisse publiziert.

Am breiten Markt steht Ascom vor einem schweren Handelstag. Der Telekommunikationskonzern notiert vorbörslich bei -6,3 Prozent. Am Morgen hatte das Unternehmen einen Umsatzrückgang vermeldet.

+++

06:30

Getrieben von einem schwächeren Yen und der Hoffnung auf ein Anziehen der weltweiten Nachfrage ist der Nikkei-Index am Freitag auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen. Der japanische Leitindex lag am Mittag ein halbes Prozent im Plus bei 24.050 Punkten, der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher.

"Wenn jetzt die Berichtssaison losgeht, werden wir von einigen Unternehmen wahrscheinlich Hinweise darauf bekommen, die auf ein Anziehen der weltweiten Nachfrage hindeuten", sagte Analyst Jim McCafferty von Nomura.

Einige Wirtschaftsdaten aus China, wie etwa die Industrieproduktion, liessen die Anleger ebenfalls Hoffnung schöpfen. Der Optimismus drückte zudem den Yen, wovon die exportorientierte japanische Wirtschaft profitiert.

+++

06:25

Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Donnerstag dank starker Tech-Titel mit Schwung fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologieindizes erreichten im Verlauf Höchststände.

Börsianer verwiesen auf unter dem Strich ermutigende Nachrichten aus der Konjunktur. Zudem wirke die Erleichterung über den Abschluss des ersten Handelsteilabkommens zwischen den USA und China nach. Der Dow legte um 0,92 Prozent auf 29 297,64 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 3316,81 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,99 Prozent auf 9125,00 Punkte.

(cash/AWP/Reuters)