Der Schweizer Aktienmark scheint seinen guten Lauf fortzusetzen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,23 Prozent im Plus. Sämtliche SMI-Titel stehen im Plus. Vor allem Novartis sticht mit einem Plus von 0,8 Prozent heraus. Der Pharma-Konzern konnte am Investorentag Optimismus versprühen.

Wiedergewonnener Optimismus im Handelsstreit der USA und China hat am Donnerstag die asiatischen Börsen beflügelt. Geschürt wurden die Hoffnungen auf einen Vertrag zwischen den beiden grössten Wirtschaftsmächten von einem Bericht der Agentur Bloomberg, demzufolge eine Einigung trotz des zuletzt raueren Tons zwischen beiden Seiten näher rücke.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 23.306 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1712 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,84 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0544 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9877 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1083 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0948 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3113 Dollar.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,5 Prozent auf 27.649,78 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ebenfalls 0,5 Prozent auf 8.566,67 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3.112,75 Punkte zu.

