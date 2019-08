08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 1,14 Prozent tiefer geschätzt. Die deutlichsten Verluste erleiden die Aktien von ABB und UBS (beide rund rund minus 1,6 Prozent).

Mitten in Handelsgesprächen mit China erhöhte US-Präsident Donald Trump den Druck und kündigte ab dem 1. September Sonderzölle auf bisher verschonte chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar an. Trumps Ankündigung schickte bereits die US-Börsen auf Talfahrt. Am Nachmittag werden neueste Daten zur Handelsbilanz der USA erwartet. Anleger blicken nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zudem gespannt auf die US-Beschäftigtenzahlen für Juli, von denen sie sich Rückschlüsse auf den Zustand der weltweit größten Volkswirtschaft versprechen.

Der Franken steigt zum Euro auf einen Stand von 1,0950. Das ist der höchste Wert seit über zwei Jahren. Schon am Donnerstag durchbrach das Währungspaar erneut die Marke von 1,1000. Letzte Woche hatte die Schweizerische Nationalbank wohl am Devisenmarkt interveniert, um eine weitere Frankenaufwertung zu verhindern (hier geht's zum aktuellen Kurs Euro/Franken)

Die Nationalbank interveniert wohl gegen die Frankenstärke https://t.co/Nd5FcU6XWU — BILANZ (@BILANZ) July 30, 2019

Nach dem Kurseinbruch infolge der weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China haben sich die Ölpreise am Freitagmorgen ein Stück weit berappelt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 62,02 US-Dollar. Das waren 1,52 US-Dollar mehr als am Donnerstagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,08 Dollar auf 55,03 Dollar.

Trotz der Erholung kostete Brent damit aber immer noch fast zweieinhalb Dollar weniger als zum Höchstkurs vom Donnerstag. Bei WTI war es eine Differenz von knapp drei Dollar. Ursache des Preisrutsches sind wieder hochgekochte Konjunkturängste, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle auf chinesische Waren ankündigt und Peking mit weiteren Schritten gedroht hatte.

Die für September angekündigten Strafzölle von 10 Prozent auf Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar könnten auf 25 Prozent oder "deutlich darüber hinaus" erhöht werden, warnte Trump. Alles hänge vom Abschluss eines Handelsabkommens mit China ab.

Oil plunges the most in 4 years after #Trump's new #China tariffs raise fears of a global slowdown. Brent crude also fell more than 6% to $60.67 following Trump's tweets to impose a new 10% tariff on $300 billion worth of Chinese goods after setbacks in trade talks pic.twitter.com/lvrmvVmx8R — ET NOW (@ETNOWlive) August 2, 2019

Daraufhin waren Rohstoffpreise insgesamt stark unter Druck geraten. Der Handelsstreit der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt war in den vergangenen Monaten bereits eine Belastung für die Weltwirtschaft. Der ohnehin schon trübe Ausblick für die globale Konjunktur habe sich weiter eingetrübt, sagte Analyst Stephen Innes von VM Markets. Lahmt die Wirtschaft wird auch weniger Öl als Grundstoff oder Zusatz vieler Produkte in fast allen Branchen benötigt.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt, dass Trump zudem am Freitagabend (19.45 MESZ) zu den Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union äussern will. Händler befürchten auch eine Verschärfung des Tones im Handelskonflikt mit Europa.

Der Nikkei-Index mit den 225 wichtigsten Werten fiel um 2,4 Prozent auf 21'023 Punkte und lag zeitweise auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,92 Prozent auf 1537 Zähler.

Trump kündigte an, ab 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen.

In Tokio kamen vor allem Aktien von Firmen mit einem grösseren Engagement in China unter die Räder, so zum Beispiel der Roboterspezialist Fanuc, dessen Papiere knapp vier Prozent verloren. Auch Exportfirmen wie Toyota und Panasonic gaben nach.

