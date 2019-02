08:15

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn trotz einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 66,94 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um neun Cent auf 57,17 Dollar.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9373 Punkten (+0,26 Prozent) berechnet. Die Verlängerung der Verhandlungsfrist im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte schon in Asien für steigende Aktienkurse. Das grösste vorbörsliche Plus verbuchen Richemont (+1 Prozent) und Swatch (+1,1 Prozent) wegen der Wichtigkeit von China für ihren Absatz.

Die drei Schwergewichte Novartis (+0,4 Prozent), Nestlé und Roche (je +0,2 Prozent) werden ebenfalls positiv berechnet. Genauso wie die beiden Grossbanken CS und UBS (je +0,3 Prozent). Am breiten Markt steigen AMS klar, während Valora verlieren.

+++

07:55

Der Euro hat am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1349 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Zum Franken wird der Euro wenig verändert bei 1,1337 gehandelt. Der US-Dollar geht mit 0,9990 Franken weiterhin knapp unterhalb der Parität um. Auch viele andere Währungen profitierte der Euro gegenüber dem Dollar von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht auf Montag (MEZ) angekündigt, bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Trump begründete dies mit Fortschritten in den laufenden Handelsgesprächen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Am Devisenmarkt war der amerikanische Dollar deshalb etwas weniger stark gefragt. Der Dollar gilt als weltweite Reservewährung, die in unsicheren Zeiten verstärkt nachgefragt wird. Umgekehrt verliert die US-Währung meist an Wert, wenn sich Entspannung abzeichnet.

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21'572 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1623 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann drei Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

China Stocks’ Trillion-Dollar Rally Pushes Another Index Toward Bull Market - https://t.co/xGD9V8DSfC — Investing.com Stocks (@InvestingStockz) February 25, 2019

+++

06:36

Ein Euro wurde mit 1,1338 Dollar bewertet nach 1,1341 Dollar zuletzt in den USA. Der Dollar wurde mit 110,59 Yen gehandelt nach 110,68 Yen in den USA.

(cash/Reuters/AWP)