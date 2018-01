10:30

Die Aktien der EFG International geben am Dienstagmorgen deutlich nach. Das Finanzinstitut teilte vorbörslich mit, dass ein Schiedsgericht in Taiwan in einem hängigen Rechtsstreit die Rückgabe von Sicherheiten für einen Kredit von rund 194 Millionen Dollar durch die Schweizer Vermögensverwalterin verfügt hat. Die EFG will sich mit allen Mitteln gegen den Entscheid wehren. Dennoch wird am Markt befürchtet, dass dem Bankinstitut nun eine Abschreibung drohen könnte.

Die EFG-Aktien notieren 3,2% im Minus auf 10,84 Franken, wobei die Titel zuvor auf ein Tagestief von 10,54 Franken gesunken waren. Gehandelt ist mit rund 268'000 Titeln bereits mehr als ein durchschnittliches Tagesvolumen. Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil freundlich (SPI +0,5%).

09:05

Der SMI startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 9544 Punkten. Damit knüpft der Leitindex an die Aufwärtsentwicklung der vergangenen drei Börsentage an. Unterstützung kommt von starken Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien.

Unter den Bluechips stehen SGS (-3,1 Prozent) mit dem Jahresergebnis im Fokus. Der Prüfkonzern hat insbesondere mit dem Umsatz etwas besser abgeschnitten als erhofft, die Gewinnzahlen lagen dabei teilweise am unteren Ende der Erwartungen.

Die Show wird SGS aber von Logitech gestohlen, welche mit plus 7,3 Prozent markant höher gestellt werden. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik hat die Erwartungen der Analysten mit dem Ergebnis im dritten Quartal klar übertroffen, sowohl auf Umsatzebene als auch mit dem operativen Gewinn.

Unter den SMI-Werten fallen Novartis (-0,1 Prozent) etwas. Das Pharmaunternehmen hat am Vorabend über positive Studien-Ergebnisse mit dem Migränewirkstoff Erenumab berichtet. Gewinne zeigen hingegen Swatch (+0,1 Prozent) und Richemont (+0,2 Prozent), für welche beide Kepler Cheuvreux das Kursziel etwas erhöht hat sowie etwas moderater die Grossbanken UBS (+0,5 Prozent) und CS (+0,7 Prozent).

Im breiten Markt haben Arbonia (-0,2 Prozent), Autoneum (+1 Prozent) und Komax (Aktie unverändert) Zahlen vorgelegt. Erste Angaben zum Geschäftsjahr 2017 haben zudem Tornos (+0,5 Prozent) gemacht sowie Landis+Gyr (+0,1 Prozent) im Zusammenhang mit einem positiven Steuereffekt dank der Steuerreform in den USA. Gegen den Trend stehen EFG (-1,3 Prozent) unter Abgabedruck. Der Finanzdienstleister hatte in einem Rechtsstreit in Taiwan einen Rückschlag erlitten, der knapp 200 Mio USD kosten könnte.

08:50

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat den dortigen Aktienmärkten kräftig Rückenwind gegeben. Zudem freute Anleger in Tokio die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrer Politik des billigen Geldes festzuhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte um 1,3 Prozent und schloss mit 24'124,15 Punkten so hoch wie zuletzt 1991.

Auch in China und Südkorea deckten sich Investoren mit Aktien ein. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,9 Prozent auf einen Rekordwert von 605,84 Zähler zu. Die US-Demokraten und Republikaner einigten sich am Montag auf einen weiteren Zwischenhaushalt und beendeten damit den dreitägigen "Shutdown" der US-Regierung.

Aktien von asiatischen Haushaltsgeräte- und Solaranlagen-Herstellern kamen unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt hat. Insbesondere in China und Südkorea, wo viele dieser Produkte herkommen, löste die Ankündigung Verunsicherung an den Börsen aus. Die Aktien von LG Electronics sackten zeitweise um fünf Prozent ab, erholten sich im Handelsverlauf aber wieder und schlossen 0,5 Prozent fester. Samsung Electronics-Papiere gingen mit einem Plus von 1,9 Prozent aus dem Handel.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Berechnungen der Bank Julius Bär vorbörslich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 9555 Punkten gehandelt. Für Erleichterung bei Investoren rund um den Globus sorgte die Einigung von US-Demokraten und Republikanern auf einen Zwischenhaushalt. Damit wurde der dreitägige "Shutdown" der US-Regierung beendet.

Unter den SMI-Einzeltiteln fallen Credit Suisse (+0,4 Prozent), Novartis (+0,7 Prozent), SGS (+0,6 Prozent) und UBS (+0,5 Prozent) auf. Die SGS-Aktie reagiert damit auf die vorgelegten Geschäftszahlen und die Dividendenerhöhung. Am breiten Markt sind Arbonia (+1,6 Prozent), Autoneum (+1,4 Prozent), EFG (-0,9 Prozent), Komax (+0,9 Prozent) und Logitech (+5,2 Prozent) im Fokus.

Auf der Konjunkturseite dürfte sich das Augenmerk im Laufe des Tages auf den ZEW-Index richten, der einen Vorgeschmack auf den Ifo-Geschäftsklimaindex im Wochenverlauf geben könnte.

07:45

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März wurde zuletzt bei 69,44 US-Dollar gehandelt. Das waren 41 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 64,03 Dollar.

Die wichtigen Ölstaaten Russland und Saudi-Arabien hatten sich zuletzt entschlossen gezeigt, innerhalb der Opec-Allianz die Förderbegrenzung mindestens bis zum Jahresende fortzusetzen. Dies habe die Ölpreise gestützt, hiess es von Marktbeobachtern.

Saudi Arabia and Russia pledge continuation of oil deal beyond 2018 https://t.co/90O0jU6YA6 #Azerbaijan pic.twitter.com/gFIoDQugZ6 — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) January 23, 2018

Zuletzt hatte die Fördergrenze wichtiger Ölstaaten zwar wie gewünscht die Preise angehoben. Zugleich wird aber auch die Förderung in den USA durch die vergleichsweise teure Fracking-Methode wieder lukrativer. Die Produktion der US-Branche wirkt damit der Opec-Strategie entgegen.

07:30

Der Eurokurs hat am Dienstag im frühen Handel kaum Regung gezeigt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2266 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro mit zuletzt 1,1796 CHF ebenfalls kaum bewegt und auch der US-Dollar verharrt bei 0,9615 CHF auf dem Niveau von Montagabend.

Die politischen Entwicklungen in den USA bewegten am Devisenmarkt kaum. Republikaner und Demokraten haben einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet und dadurch den Regierungsstillstand beendet. Damit sollten alle Teile der Regierung und Verwaltung ihre Geschäfte am Dienstag wieder vollständig aufnehmen.

06:45

Nach zähem Ringen haben sich US-Demokraten und Republikaner auf einen Zwischenhaushalt verständigt und damit den dreitägigen "Shutdown" der Regierung beendet. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,75 Prozent auf einen Rekordwert zu.

In Tokio gewann der Nikkei 1,25 Prozent auf 24'115 Zähler. Dabei wurde die Stimmung auch von der japanischen Notenbank gestützt, die an ihrer ultralockeren Politik festhält. Zugleich schätzte sie die Inflationsaussichten aber etwas günstiger ein als vor drei Monaten, als sie von gedämpften Aussichten sprach. Das stützte die Landeswährung Yen. Ein Dollar gab im Gegenzug auf 110,78 Yen nach.

BOJ keeps policy unchanged, slightly more upbeat on inflation outlook https://t.co/Db8eyQgF3z #businessNews pic.twitter.com/dcjfXJOuzA — Darth Shwa (@Blaiserboy) January 23, 2018

Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2257 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9618 Franken je Dollar und 1,1791 Franken je Euro gehandelt.

(cash/Reuters/AWP)