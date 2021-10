08:10

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,52 Prozent im Plus. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex praktisch unverändert bei 11'764 Zählern.

Vor allem Roche (+1,9%) zieht den Schweizer Markt nach oben. Der Pharma-Riese hatte am Freitag nach Börsenschluss in den USA von den Gesundheitsbehörden für seinen Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab den Status eines Therapiedurchbruchs erhalten (mehr dazu hier).

Alle anderen SMI-Titel gewinnen zwischen 0,15 und 0,3 Prozent.

Am breiten Markt schmieren die Aktien des Biotech-Unternehmens Idorsia (-7%) vorbörslich regelrecht ab. Das Biotechunternehmen Idorsia hat erstmals einen Rückschlag in seiner Forschungspipeline erlitten. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wurden in der Phase-III-Studie MODIFY die gesteckten Ziele nicht erreicht. In der Studie wurde die Wirkung des Mittels Lucerastat in der Behandlung erwachsener Patienten mit Morbus Fabry getestet, einer vererbten, fortschreitenden Stoffwechselerkrankung.

+++

07:45

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1574 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Der in der vergangenen Woche markierte 15-monatige Tiefstand von 1,1529 Dollar liegt nicht weit entfernt.

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0742 etwas erholt seit Freitagabend und auch der US-Dollar kostet mit 0,9282 Franken ein klein wenig mehr als noch vor dem Wochenende.

+++

07:35

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag hatte der Dax nach durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten 0,3 Prozent auf 15'206 Punkte verloren. Relevante Firmen- oder Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht an. In Atem dürfte Anleger weiterhin das Schuldendrama um die chinesische Immobilienfirma Evergrande halten. Vor allem ausländische Geldgeber sehen ihre Felle davonschwimmen und bereiteten sich auf unmittelbar bevorstehende Zahlungsausfälle vor.

+++

06:30

+++

06:10

Die asiatischen Aktien nehmen am Montag vor wichtigen Wirtschaftsdaten aus den USA Fahrt auf. Die US-Bilanzsaison beginnt diese Woche: JPMorgan berichtet am Mittwoch, gefolgt von BofA, Morgan Stanley und Citigroup am Donnerstag und Goldman am Freitag. Zentrale Rollen werden dabei Versorgungsunterbrechungen und steigende Produktionskosten spielen. In den Fokus der Anleger rücken auch die Daten zur Inflation und die Veröffentlichung der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed.

-Goldman slashes U.S. growth forecast

-Taiwan leader pushes back at Xi's repeat call for unification

-The stocks to watch as Covid enters next stage Here are some of the things to know at the start of Asia's trading day https://t.co/SYi6n0BcD7 — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2021

"Die Anleiherenditen steigen weiter, die Inflationserwartung nimmt zu und eine Straffung der Geldpolitik wird immer wahrscheinlicher", schreiben die Analysten der ANZ in einer Mitteilung. "Die globale Chip-Knappheit wird sich bis weit ins nächste Jahr hinein erstrecken und die ungleichmäßige Erholung weiter verunsichern." Hinzu komme die Energieknappheit. "Die wirtschaftliche Lage ist wesentlich nüchterner als der Optimismus, der die frühen Phasen der globalen Erholung begleitete."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,6 Prozent höher bei 28.489 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1991 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 112,67 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4373 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9286 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1569 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0744 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3640 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)