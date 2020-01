08:10

Der Schweizer Aktienmarkt steht vor keinem guten Start in den Handelstag. Laut vorbörslichen Daten von Julius Bär steht der SMI 0,58 Prozent im Minus. Sämtliche Blue-Chips ausser Lonza notieren negativ.

Der breitere Aktienmarkt steht vorbörslich 0,4 Prozent im Minus.

Zwei Blue Chips (UBS und Lonza) haben am Morgen ordentliche Ergebnisse publiziert. Die UBS-Aktie verliert vorbörslich 3,1 Prozent, nachdem die Bank unter anderem ihre Mittelfrist-Ziele gesenkt hat. Auch die CS-Aktie steht bei -1,3 Prozent tiefer.

Lonza hingegen steht 0,5 Prozent im Plus.

Deutlich tiefer gestellt sind auch die Aktien von Swatch und Richemont (je -1,25 Prozent). Moody's hat für das für den Uhrenmarkt wichtige Hongkong das Rating gesenkt.

Am breiten Markt stehen nach Zahlen und neuen Daten Arbonia (+1,5 Prozent), Cosmo (2,5 Prozent), Galenica (+1 Prozent) sowie Logitech und Medacta (je +1,5 Prozent) im Plus. Komax (-3,9 Prozent) stehen nach einem negativen Kommentar deutlich im Minus.

06:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23'903 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1735 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Die asiatischen Börsen mussten am Dienstag einen Einbruch hinnehmen. Wachsende Sorgen über den in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochene Coronavirus und dessen Ausbreitung löste eine Risikoaversion bei den Börsianern aus. Safe-Haven-Anleihen und der Yen stiegen, da die Anleger an den wirtschaftlichen Schaden erinnert wurden, den ein ähnlicher Virenstamm, das SARS-Virus, 2003 angerichtet hatte.

Insbesondere kann sich die neue Lungenkrankheit in China vor dem traditionellen Neujahrsfest mit Hunderten Millionen von Reisenden sprunghaft ausbreiten. "Es ist klar, dass die Märkte das Risiko einer Epidemie verfolgen, und falls die Dinge kritisch werden, könnte es massive Einbussen für die Luftfahrtindustrie und für den lokalen Tourismus bedeuten", sagte Stephen Innes, Asien-Pazifik-Marktstratege bei AxiCorp.

A new Chinese coronavirus, a cousin of the SARS virus, has infected more than 200 people since the outbreak began in Wuhan, China, in December. Scientist Leo Poon, who first decoded the virus, thinks it likely started in an animal and spread to humans. https://t.co/LcsftCK5Sq

— CNN (@CNN) January 20, 2020