Der Swiss Market Index steht bei Julius Bär vorbörslich 0,12 Prozent höher. Sechs von 20 SMI-Aktien stehen im Plus, darunter am deutlichsten die beiden Titel der Grossbanken Credit Suisse (1,2 Prozent) und UBS (0,8 Prozent). Die Titel profitieren von einer positiven Studie der Deutschen Bank.

Die Aktie von Landis+Gyr sinkt 1 Prozent. JPMorgan senkte den Titel auf Underweight. Zu reden gibt auch das Übernahmeangebot von Elliott für Aryzta.

Am Freitag hatte die Rekordrally an den US-Börsen den Leitindex 0,4 Prozent ins Plus auf 13'298 Punkte geschoben. Im Fokus stehen zum Wochenanfang die Brexit-Gespräche zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Ohne ein Handelsabkommen drohen zum Jahreswechsel gegenseitige Zölle mit Belastungen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Dufry: Credit Suisse erhöht auf 42 (35) Fr. - Neutral

Landis+Gyr: JPMorgan senkt auf Underweight (Neutral) - Ziel 56 (50) Fr.

Georg Fischer: Credit Suisse erhöht auf 1'220 (1'050) Fr. - Outperform

Swatch: UBS erhöht auf 233 (195) Fr. - Neutral

Adecco: Goldman Sachs erhöht auf 58 (57) Fr. - Neutral

LafargeHolcim: Jefferies nimmt mit Hold wieder auf - Ziel 49,70 Fr.

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 49,13 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 46,08 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Ende der vergangenen Woche hatte noch eine Einigung der in der Opec+ organisierten Förderstaaten auf eine gemeinsame Förderpolitik den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Der Preis für US-Öl war am Freitag zeitweise bis auf 46,68 Dollar je Fass gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März. Der Ölverbund Opec+ hatte die Fördermenge ab Januar zwar um 500 000 Barrel pro Tag erhöht. Zuvor war am Markt eine stärkere Anhebung erwartet worden.

Ausserdem stütze die Hoffnung auf ein neues Hilfspaket in den USA gegen die Folgen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die Ölpreise, hiess es weiter. Nach einem monatelangen politischen Streit in Washington deuten jüngste Aussagen auf eine Einigung für weitere Milliardenhilfen hin.

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,04 Prozent tiefer geschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,9 Prozent tiefer bei 26'516 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,7 Prozent und liegt bei 1764 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,8 Prozent und ignorierte weitgehend starke Exportdaten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Der Ausverkauf begann, nachdem Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet hatte, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend chinesische Beamte wegen ihres Vorgehens beim Ausschluss demokratiefreundlicher Volksvertreter in Hongkong erlassen werde.

"Eine Sache, über die sich der Markt Sorgen gemacht hat, ist, dass Trump bei seinem Abtreten nach Vergeltung für China suchen würde. Diese Nachricht spricht also für diese Angst", sagte Kyle Rodda, Marktstratege bei IG Markets in Melbourne. Letztendlich sei aber den Anlegern bewusst, dass Trump nur noch sechs Wochen Zeit hat. Der breitere Fokus liege daher immer noch auf der Einführung von Impfstoffen und den steuerlichen Anreizen in den USA.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 103,99 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5342 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8906 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2132 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0806 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3423 Dollar.

Zuletzt schwächelnde Konjunkturdaten in den USA nährt die Spekulationen darauf, dass die Wirtschaft in der Corona-Pandemie-Zeit mit weiteren Milliardenhilfen durch Staat oder Notenbanken gestützt werden dürfte. Alle drei wichtigen Aktienindizes in den USA erreichten am Freitag daher Rekordstände: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq.

