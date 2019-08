06:45

Der Schweizer Franken wird mit 0,9784 Franken je Dollar und 1,0866 Franken je Euro gehandelt.

An den Devisenmärkten in Fernost gab der Dollar zum japanischen Yen 0,4 Prozent nach und lag bei 105,75 Yen. Der Euro tendierte stabil bei 1,1105 Dollar.

Der Goldpreis steht bei 1528 Dollar. Der Preis der Feinunze liegt damit auf einem Sechsjahreshoch.

06:40

Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Dienstag den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. Investoren zeigten sich erleichtert über die jüngsten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump.

-Stocks ⬆ in Tokyo, Shanghai and Seoul

-Yen ticks higher

-Trump was positive on prospects for a trade deal

-Macron says things moving forward between U.S. and China

-Oil recovers losseshttps://t.co/Mm0JJ4o3Bq pic.twitter.com/oYPGRvp261 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 27, 2019

Dieser begrüsste ein Gesprächsangebot der Regierung in Peking und erklärte sich dazu bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Börsianer warnten allerdings vor übertriebener Zuversicht. Eine echte Lösung in dem Zollkonflikt sei weiterhin nicht in Sicht. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 1,2 Prozent auf 20.509 Punkte.

Der chinesische CSI300 gewann 1,9 Prozent.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)