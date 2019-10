08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,13 Prozent tiefer. Nur drei Aktien stehen im Plus: Roche (0,3 Prozent), Credit Suisse (2 Prozent nach Bekanntgabe des Quartalsgewinns), UBS (0,1 Prozent), LafargeHolcim (0,04 Prozent).

Auf der negativen Seite steht Novartis, die Aktie sinkt 1 Prozent. Der Pharmakonzern hat mit seiner Genersatz-Therapie Zolgensma (AVXS-101) in den USA einen Rückschlag erlitten.

Pharma - Novartis erleidet Rückschlag mit Gentherapie Zolgensma https://t.co/JHDDPDYhMB — cash (@cashch) October 30, 2019

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gefallen. Sie setzen damit zum dritten Verlusttag in Folge an. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,39 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 55,27 Dollar.

Neuerlicher Druck auf die Ölpreise kam von Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend zwar einen Rückgang der Rohölvorräte gemeldet. Allerdings erhöhten sich zugleich die Bestände am grossen Auslieferungsort Cushing deutlich. Die Reserven in Cushing werden an den Märkten aufgrund der schieren Grösse des bekannten Umschlagsorts häufig stark beachtet.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 22'893 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1663 Punkten.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Nachdem Reuters berichtete, dass ein Unterzeichnung des vereinbarten Teil-Handelsabkommens mit China sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters womöglich verzögern könnte, brachen die Gewinne ein. Die USA und die Volksrepublik arbeiteten zwar weiter an einer vorübergehenden Handelseinigung, sagte der Regierungsbeamte am Dienstag. Allerdings sei es denkbar, dass diese beim Apec-Gipfel in Chile im kommenden Monat noch nicht unterschrieben werden könne.

Außerdem hielt der anstehende Zinsentscheid der Notenbank (Fed) Investoren von grösseren Engagements ab.

Die Börse in Shanghai lag derweil 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,2 Prozent.

The valuation gap between China and Hong Kong stocks hits new heights https://t.co/Crq9FLhdH9 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 30, 2019

+++

06:00

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar kaum verändert bei 0,9941 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1044 Franken. Das ist nach wie vor der höchste Stand seit Ende Juli.

+++

05:30

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Dienstag leicht nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,1 Prozent auf 27'071,46 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8276,85 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,1 Prozent auf 3036,87 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)