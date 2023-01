Grosse Woche bei den Zentralbanken

Am kommenden Mittwoch verkündet die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung, am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB). Die meisten Marktteilnehmer gehen von Erhöhungen der Zinssätze in den USA um 0,25 Prozentpunkte und in Europa um 0,5 Prozentpunkte aus.