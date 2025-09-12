Am Nachmittag könnte das US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan in den USA noch einmal für Bewegung sorgen. Analysten erwarten hier eine leichte Eintrübung. Auch die Geopolitik steht wieder im Fokus. So hat Russland zusammen mit Belarus ein grosses Manöver begonnen. Diese wird in unmittelbarer Nähe zur Grenze von NATO- und EU-Staaten abgehalten, was die Spannungen in der Region weiter anheizen könnte. Zudem gibt es bisher noch keine offizielle Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die verhängte Haftstrafe gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bereits vor der Verkündigung hatte Trump Strafzölle über 50 Prozent verhängt und könnte noch einmal nachlegen.