07:16
+++
07:06
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Roche: Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 295 von 290 Franken an, belässt die Einstufung aber auf Underweight.
+++
06:23
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank vorbörslich 0,36 Prozent tiefer indiziert und folgen damit den US-Indizes, die im asiatischen Handel nachgeben. Nach der starken Performance gestern dürften am Donnerstag am hiesigen Markt Gewinnmitnahmen anstehen. Ruhig verläuft der Handel an der Währungsfront. Dagegen geht es mit dem Bitcoin weiter nach und notiert mit einem Minus von 3,3 Proizent bei 70'550 Dollar.
Die Berichtssaison geht am Donnerstag mit Unternehmen aus der zweiten Reihe weiter. Die Luzerner Kantonalbank, SPS und Valiant präsentieren die Jahresergebnisse, während CFT die Umsatzzahlen vorlegt.
+++
06:16
Sorgen über explodierende Kosten für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die Google-Mutter Alphabet kündigte für dieses Jahr Investitionsausgaben von 175 bis 185 Milliarden Dollar an und übertraf damit die Schätzungen der Analysten deutlich. Enttäuschende Geschäftszahlen von Advanced Micro Devices trugen ebenfalls zur schlechten Stimmung bei. «Dieser Anstieg der Investitionsausgaben (bei Alphabet) war absolut enorm», sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 53'824,34 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 3649,10 Zählern. Die Börse in Shanghai verlor 1,0 Prozent. Die Nachfrage nach mehr Ausrüstung für KI verhalf dem Chip-Riesen Nvidia nachbörslich jedoch zu einem Kursplus von fast zwei Prozent, was die US-Futures stützte.
+++
06:12
+++
06:05
Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 2,0 Prozent auf 68,10 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 2,0 Prozent schwächer bei 63,86 Dollar. Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 4976 Dollar je Feinunze, während Silber um 0,2 Prozent auf 88,20 Dollar zulegte.
+++
00:05
Der überwiegend mit Standardwerten bestückte und weltweit wohl bekannteste US-Index Dow Jones Industrial ist am Mittwoch wieder dicht unter sein Rekordhoch vom Vortag gestiegen. Dagegen weitete die technologielastige Nasdaq-Börse ihre kräftigen Verluste vom Dienstag aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2025. Anleger fragen sich derzeit zunehmend, für welche Branchenunternehmen Künstliche Intelligenz (KI) eher eine Gefahr bedeutet.
Ein Marktexperte sieht im aktuellen Geschehen dennoch lediglich eine Rotation: «Technologieaktien geben nach, zyklische und defensive Aktien legen unterdessen zu.» Dabei handele es sich aber nicht um einen «fundamentalen Bruch», sondern eher um eine «technische Neustrukturierung», auch wenn die Nervosität aktuell recht hoch sei.
Der Nasdaq 100 sackte um 1,77 Prozent auf 24'891,24 Punkte ab und hat damit in nur zwei Tagen 3,3 Prozent verloren. Portfoliomanagerin Stephanie Niven von Ninety One sprach von «wahllosen Verkäufen» bei gewissen Branchenwerten aus dem Software- und IT-Bereich. Es sei noch nicht abschliessend geklärt, wie viel davon purer Angst geschuldet oder auch fundamental begründbar sei. Sie sieht für viele Werte allerdings einen Vertrauensverlust und neues Vertrauen müsse nun erst einmal wieder hergestellt werden.
Die Rotation weg von Softwareaktien zeigte nach den deutlichen Vortagsverlusten kaum Anzeichen einer Abschwächung. Anleger sorgen sich über Geschäftsrisiken in der Branche aufgrund der Einführung neuer und besserer KI-Tools.
Unter den Dow-Werten wurden vor allem die Aktien von Nvidia, Amazon und IBM vom Ausverkauf erwischt. Sie fielen um 2,4 bis 3,4 Prozent. Besonders steil abwärts ging es im Nasdaq für die Aktien des App-Entwicklungsdienstleisters Applovin, die um weitere rund 16 Prozent abrutschten, nachdem sie bereits in den drei vorangegangenen Handelstagen abgesackt waren. Seit Weihnachten hat sich der Kurs von Applovin fast halbiert.
AMD schlossen sich dem allgemeinen Abwärtstrend der Techbranche mit einem Kurseinbruch um 17,3 Prozent an. Allerdings gab es hier noch individuelle negative Nachrichten. So enttäuschte die Umsatzprognose, was als Anzeichen dafür gesehen wurde, dass der Chiphersteller nicht die erwarteten Fortschritte im KI-Bereich erzielt.
Auch im Gaming-Bereich machten sich zuletzt Sorgen bemerkbar, dass KI bald die Branche aufmischen dürfte. Die Titel von TakeTwo setzten ihre Ende Januar begonnene steile Talfahrt mit einem Kursrutsch um weitere 5,4 Prozent fort, obwohl das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen deutlich übertraf.
Ein Lichtblick waren US-Pharmawerte, die von Eli Lilly mit einem Kurssprung um 10,3 Prozent auf etwas über 1'100 Dollar angeführt wurden. Die Papiere nähern sich wieder dem Rekordhoch von knapp 1.134 Dollar von Anfang des Jahres. Durch den Anstieg der Aktie kletterte der Börsenwert des Pharmakonzerns auch wieder über die Marke von einer Billion Dollar. Anders als der europäische Konkurrent Novo Nordisk, dessen Kurs in Kopenhagen um 18 Prozent einbrach, glänzten die Amerikaner im Wettkampf um Gewichtssenker-Produkte mit ihrer Prognose für 2026.
Aus dem Pharmabereich legten zudem die Aktien von Amgen um 8,2 Prozent zu. Wegen des starken Absatzes seiner Topmedikamente im abgelaufenen Quartal hatte das Biotechnologie-Unternehmen überraschend viel verdient.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)