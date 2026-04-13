Die US-Investmentbank Goldman Sachs wartete für das erste Quartal mit Zahlen über der Prognose auf. Der Ertrag stieg um 14 Prozent auf 17,23 Milliarden Dollar gegenüber den erwarteten 16,97 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie kam bei 17,55 Dollar zustehen. Hier wurden 16,50 Dollar erwartet. An der Börse kommt das Resultat indessen schlecht an, da Ertrag des Handelsgeschäfts im Vergleich zu den anderen Sparten unter den Erwartungen lag. Der Titel verliert bis zu 3,2 Prozent im vorbörslichen Handel.