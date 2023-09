In den USA machte Anlegern von Broadcom die Sorge vor einem drohenden Geschäftsverlust für Chip-Zulieferungen an Google zu schaffen. Die Aktien verloren im vorbörslichen US-Geschäft 3,7 Prozent. Google-Führungskräfte hätten erörtert, Broadcom als Anbieter von Chips für künstliche Intelligenz (KI) bereits im Jahr 2027 fallen zu lassen, berichtete der Branchendienst "The Information" am Donnerstag. Sollte dies geschehen, werde die Alphabet-Tochter Google die Chips intern entwickeln. Der Grund für die schon Anfang des Jahres diskutierten Austauschpläne seien die von Broadcom verlangten Preise. Die Unternehmen waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.