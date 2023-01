Die schrumpfenden Ergebnisse bei den grossen US-Banken hatten beispielsweise am vergangenen Freitag die Euphorie bereits gedämpft. In dieser Woche stehen wichtige US-Konzerne wie Goldman Sachs oder auch Netflix auf der Agenda. Hierzulande legen einige Blue Chips Umsatzzahlen vor. Neben der anlaufenden Berichtssaison dürften erneut Konjunkturdaten im Fokus stehen. So dürften in den USA die Daten zur Industrieproduktion beäugt werden. "Auch die Erzeugerpreise stehen auf dem Programm, welche tendenziell die Verbraucherpreise beeinflussen, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet", heisst es in einem Kommentar. Aber auch die Konjunkturzahlen aus China haben das Potenzial, die Märkte zu bewegen.